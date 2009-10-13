Во Львове из-за резкого ухудшения погоды уже 45 ДТП

В связи с резким ухудшением погодных условий - сильный дождь, мокрый снег, сегодня во Львове возросло количество дорожно-транспортных приключений.

По состоянию на 19.00, ГАИ Львова зафиксировала уже 45 ДТП на улицах города. Во время аварии на улице Владимира Великого были травмированы два пассажира легкового автомобиля, среди которых ребенок.

Об этом сообщила УНИАН старший инспектор отдела ГАИ города Львова Людмила ЛИБ.

«Скользкие дороги, ограниченная видимость, невнимательность как водителей так и пешеходов - привели к тому, что на 19.00 в ГАИ Львова уже зарегистрировано 45 ДТП, тогда как количество ДТП за сутки во Львове, в среднем, составляет 20-25 случаев», - рассказала Л.ЛИБ.