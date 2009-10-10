ДТП в Черниговской области: в дыму столкнулись 20 автомобилей
16:58, 10 октября 2009Разное
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...на трассе Кипти-Глухов-Бачевск
Сегодня в 7.50 в Черниговской области на автодороге государственного значения Кипти-Глухов-Бачевск столкнулись 20 автомобилей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе отдела Госавтоинспекции УМВД Украины в области, между поселком Бобрик и селом Зруб Нежинского района 20 автомобилей получили повреждения. Транспортные средства доставлены на пост ГАИ в с. Вертиевка и Нежинский райотдел милиции.
Причина ДТП - задымленность из-за пожара на торфяниках, что привело к практически нулевой видимости.
В больницу с ухудшением самочувствия обратились двое пострадавших.
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