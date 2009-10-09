Пожар в киевской многоэтажке: погибли два человека

Сегодня в Днепровском районе столицы после тушения пожара в квартире 17-этажки были обнаружены тела мужчины и женщины, которые задохнулись от дыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в г. Киеве.

По данным пресс-службы, информация о пожаре в двухкомнатной квартире на 9-м этаже 17-этажного дома по ул. Бучмы, 8 поступила в 15.17. Когда в 15.46 огонь был ликвидирован в спальне пожарные нашли мертвую женщину, 1949 г.р., и ее мужа, 1944 г.р., (он, по предварительным данным, из-за болезни не мог самостоятельно передвигаться), а в другой комнате - мертвую собаку владельцев квартиры.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Столичное управление МЧС призывает граждан быть осторожными при использовании обогревательных приборов и воздерживаться от курения в помещении в нетрезвом состоянии.