Президентские гонки без интриги. Куда делся рейтинг Яценюка?

Жаль. Действительно жаль, что так рано выяснилось: Арсений Яценюк настолько «технический» кандидат, что не дотянул даже до официального старта президентской кампании.

Вчера Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» презентовал как раз в канун старта рейтинги основных конкурентов за президентский пост. За 100 дней до дня выборов Виктор Янукович получил 28,7%, Юлия Тимошенко – 19,0%. Арсений Яценюк по сравнению с июльским исследованием того же Центра упал в рейтинге больше чем на треть, получив лишь 8,2%.

О других говорить и не будем. Достаточно того, что сделал со всей кампанией, лишив ее всяческой интриги, Арсений Петрович. «У кампании есть два реальных лидера, - так и сказал по этому поводу исполнительный директор «СОЦИСа» Александр Стегний. - Вопрос, кто выйдет во второй тур, является малоинтригующим, настолько высока вероятность выхода во второй тур именно Януковича и Тимошенко».

А что же дальше? А здесь как раз следует вспомнить о кандидате с 2,8 процентами. Он заслуживает внимания исключительно благодаря своему нынешнему положению. Которое, невзирая на проценты, обязывает его быть чрезвычайно активным кандидатом. Потому что Виктор Андреевич (да, вы догадались, речь идет о действующем президенте) крайне заинтересован в том, что будет дальше. Это «дальше» может быть достаточно мрачным в случае победы Тимошенко. А может – как ни странно после 2004-го года – приобрести теплые оттенки.

Схема «Ющенко – технический кандидат Януковича» достаточно элегантно вписывается в торги Януковича с Яценюком, которого, как свидетельствуют многие источники, все это время поддерживал один из «бумажников» Януковича-2004 Дмитрий Фирташ. Конечно, такие сделки требуют дымовой завесы. И она пошла. Странно, но почти подгадав под оглашение последних социологических данных «СОЦИСа».

В СМИ была запущена изрядная доза информации о… заговоре регионалов с бютовцами. Причем, закидывали грамотно: это не какие-то выступления неизвестных людей, которые можно подвергнуть сомнению, обжаловать, посмеяться. Нет, это были выступления высоких чиновников, которые на первый план выдвигали не «разоблачение преступления», а именно анализ последующих событий и ситуации в государстве. Анализ, чтобы к мифическому заговору уже относились как к свершившемуся факту?

В первую очередь заместитель главы СП, представитель Президента в парламенте Игорь Попов обвинил БЮТ и Партию Регионов в голосовании «по ключевым вопросам». Почему само по себе такое голосование шокировало уважаемого специалиста по вопросам избирательных процессов (Попов, напомним, долго возглавлял Комитет избирателей Украины), неизвестно. Как бы ни относились друг к другу бютовцы и регионалы, но не голосовать по вопросу только из-за того, что его вынес прямой оппонент – глупо.

Попов же этот момент проскочил. Зато отметил голосование и заговорил о заговоре: «Принципиальные и честные политики... должны прямо сказать своим избирателям: представители Партии Регионов и БЮТ в Верховной Раде договорились по ключевым вопросам голосовать совместно. А не пускать пыль людям в глаза заявлениями о заговоре на Банковой».

В целом же, по мнению Игоря Попова, парламентариям (особенно от БЮТ) следует прекратить создавать «противоестественные объединения и перестать навязывать народу миф о едином демократическом кандидате». А вот это уже, как говорится, «теплее».

Дело в том, что почти в то же время представители интеллигенции и деловых кругов Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой и Закарпатской областей обратились к потенциальным кандидатам в президенты с воззванием. Обращались они именно к Ющенко, Тимошенко, Яценюку, Тягнибоку, еще кому-то там... словом, не к Януковичу, учтите.

А суть воззвания в том, что Ющенко напомнили 2004 год, когда победить на выборах нынешний глава государства смог только потому, что его сторонники объединились. Кроме того, Виктору Андреевичу напомнили: Юлия Тимошенко тогда сняла свою кандидатуру в его пользу. Но и это еще не все.

Ющенко прямо сказали: у него сейчас нет никаких шансов получить победу на выборах, а главное – общество «рационально не нуждается в этом». Интеллигентно и деликатно нашему гаранту указали, что ни шансов, ни необходимости нет. Пусть уж откажется от этого всего и даст возможность работать реальному лидеру. Подчиненные же Ющенко увидели в этом заговор.

Какой, прости Господи, миф? О едином кандидате? Или о потребности нации в лидере? Или, может быть, мифом называют что угодно, чтобы отвлечь внимание от мрачных предвыборных сделок? Если вернуться к тому же свежему рейтингу, нельзя не заметить, что по сравнению с июлем рейтинги у основных двух кандидатов выросли так: у Януковича на 0,9%, а у Тимошенко – на 2,1%.

Все логично и по закону сохранения энергии: раз в одном месте (у Арсения Яценюка) отнялось, то оно не может пропасть, а должно появиться в другом месте. Вот оно (рейтинг Яценюка) и появилось в вышеуказанной пропорции. А теперь отбросим какую-либо предубежденность и ответим на вопрос, руководствуясь исключительно законами элементарной арифметики: ну, и чьим техническим кандидатом был Арсений Яценюк, когда его рейтинг начал возвращаться к основным претендентам на булаву вот в таком соотношении?

А что касается отсутствия интриги. Автора могут поправить, что интрига сохранилась, поскольку у основных кандидатов шансы почти равны. Да где там равны! Были бы равны – разве бы Банковая продуцировала арсениев-техников? Теперь стоит следить за ее движениями: до официального выдвижения кандидатов время еще есть, могут быть еще какие угодно «техники». Но ресурса вряд ли хватит на повторение безумного прорыва отважного Арсения. А “лохи”- олигархи закончились на Художественном Арсенале. Потому интриги и не будет.

Олег Марущак (Центр оперативного журналистского реагирования)