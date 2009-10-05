На Оболони утонул джип (фото)

На Оболони в парковой зоне, недалеко от яхт-клуба, водитель автомобиля Toyota решил испытать свою машину на проходимость, пишет Главред.

Сначала джип катался по песку, потом «спрыгнул» с обрыва, а затем - заехал в Днепр. Развернувшись в воде, автомобиль обратно выехал на сушу. Когда автомобилист решил совершить разворот в воде во второй раз, то джип правой стороной заехал в яму и погрузился под воду. Водитель никак не ожидал, что в Днепре прямо возле берега может оказаться глубокая яма.

В результате авто наполовину погрузилось в воду. Мимо проходящие скоростные катера создавали волны, и каждый раз, когда волны ударялись об джип, он все больше погружался в воду...

Вокруг «утопленника» собрались около 20 человек, и каждый давал водителю советы. В результате владелец Toyota вызвал пожарных, но те отказались тянуть авто, поскольку не было подъезда к берегу. Чем закончилась эта история - неизвестно. Корреспондент находился на месте происшествия около трех часов, но за это время джип из воды вытащить не удалось…