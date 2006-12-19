ИСД, СКМ и Интерпайп стали основными инвесторами “Детской больницы будущего”

Бизнес-группы ИСД, СКМ и “Интерпайп” взяли на себя наиболее значительные финансовые обязательства по инвестированию в строительство и оснащение “Детской больницы будущего”.

Как сообщили УНИАН в Международном благотворительном фонде “Украина-3000”, о своем намерении перечислить средства в строительство больницы представители бизнес-групп заявили в ходе четырехчасового благотворительного марафона, состоявшегося 17 декабря.

Согласно информации благотворительного фонда, в ходе Всеукраинского благотворительного марафона было собрано 242 млн. 954 тыс. грн. (бюджет проекта – 600 млн. грн. – УНИАН).

Наиболее крупные инвестиции (в целом примерно 80% собранных в ходе телемарафона средств – УНИАН) пообещали внести: Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» - 75 млн. 750 тыс. грн; Всеукраинский благотворительный фонд СКМ «Развитие Украины» – 64 млн. 640 тыс. грн.; Корпорация «Интерпайп» – 50 млн. 500 тыс. грн.

Кроме того, о своем намерении профинансировать реализацию данного проекта заявили: банк «Финансы и кредит», ХК «АвтоКрАЗ» и фармацевтическая компания «Артериум» – 10 млн. 100 тыс. грн; народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ – 7 млн. 575 тыс. грн; АКБ «Трансбанк» – 5 млн. 050 тыс. грн; Джеймс ТИМЕРТЕЙ – 5 млн. 050 тыс. грн; ЗАО «Донецксталь-Металлург» – 750 тыс. грн. Кроме того, в ходе марафона зафиксированы два крупных анонимных пожертвования – на 15 млн. 150 тыс. грн. и на 5 млн. 050 тыс. грн.

Справка УНИАН. Создание Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка («Детской больницы будущего» в Киеве) предусмотрено постановлением Кабмина №722 от 25 мая 2006 г. и пунктом №17 Универсала национального единства.

Реализация проекта создания «Детской больницы будущего» в Киеве началась 16 марта этого года. Планируется, что больница будет построена за три года. Бюджет - 600 млн. грн. Предусматривается, что это будет крупнейший благотворительный проект в истории Украины. В этой больнице предусматривается лечить детей от болезней, которые сейчас в Украине не лечатся.