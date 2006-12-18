Подозреваемый в убийстве пяти проституток оказался осведомителем полиции

Арестованный в Великобритании по подозрению в убийствах пяти проституток Том Стивенс являлся внештатным сотрудником британской полиции, передает телеканал Скай Ньюз.

При этом телекомпания не сообщила, откуда были получены сведения о том, что Стивенс являлся специальным констеблем, которые оказывают помощь штатным сотрудникам полиции.

В понедельник утром Стивенс был задержан в собственном доме в населенном пункте Тримли возле города Феликстоу (графство Саффолк на востоке Англии). Полиция обыскала дом Стивенса, изъяв для экспертизы ряд вещей подозреваемого.

Подозреваемый в убийствах проституток работал в супермаркете. В настоящее время он содержится в одном из полицейских участков Саффолка.

За первые две недели декабря в окрестностях города Ипсвич (графство Саффолк) были найдены тела пяти молодых женщин в возрасте от 19 до 29 лет. Все они зарабатывали на жизнь проституцией. По информации полиции, женщины употребляли героин, у трех из них остались дети. Ни одна из убитых женщин не подвергалась сексуальному насилию. Полиция отрицает и мотив убийства с целью ограбления, поскольку драгоценности на женщинах остались нетронутыми.

РИА "Новости"