В центре Львова возле райотдела милиции сожгли «Мерседес»
15:41, 28 сентября 2009Разное
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Два поджога за ночь...
Сегодня ночью в центре Львова неизвестные подожгли частный автомобиль «Мерседес», который был припаркован вблизи Галицкого райотдела внутренних дел.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины во Львовской области, огонь удалось погасить только через 15 минут.
В эту же ночь на улице Голубовича, 44, во Львове сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2101. В этом случае также, по предварительным данным, имел место поджог.
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