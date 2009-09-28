В центре Львова возле райотдела милиции сожгли «Мерседес»

Сегодня ночью в центре Львова неизвестные подожгли частный автомобиль «Мерседес», который был припаркован вблизи Галицкого райотдела внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины во Львовской области, огонь удалось погасить только через 15 минут.

В эту же ночь на улице Голубовича, 44, во Львове сгорел легковой автомобиль ВАЗ-2101. В этом случае также, по предварительным данным, имел место поджог.