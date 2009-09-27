Полански останется в швейцарской тюрьме

Министр юстиции Швейцарии заявил о намерении полиции держать в заключении известного режиссера Романа ПОЛАНСКИ, обвиняемого в интимной связи 32 года назад с 13-летней девушкой, вплоть до возможной выдачи американским властям, сообщает Associated Press.

Р.ПОЛАНСКИ был арестован полицейскими в субботу, 26 сентября, по прибытии на кинофестиваль в Цюрихе, где ему должны были вручать награду за вклад в мировой кинематограф. Режиссер обвиняется в интимной связи с 13-летней Самантой ГЕЙМЕР в 1977 году. В 1978 году Р.ПОЛАНСКИ покинул США, чтобы избежать тюремного заключения. Режиссер, живущий во Франции, не ездил в Америку и избегал визитов в Великобританию, опасаясь возможной экстрадиции.

Союз сценаристов и режиссеров Швейцарии выразил протест против ареста Р.ПОЛАНСКИ.

“Это юридический скандал, который нанесет ущерб репутации Швейцарии во всем мире”, - говорится в заявлении союза, который цитирует испанское агентство ЭФЭ. Члены союза называют произошедшее "оскорблением, нанесенным всем деятелям культуры Швейцарии", и призывают министерство юстиции страны "не превращать в фарс ситуацию с арестом режиссера с мировым именем".

В начале декабря 2008 года Р.ПОЛАНСКИ направил официальный запрос в суд Лос-Анджелеса, в котором просил снять с него обвинения в интимной связи с С.ГЕЙМЕР.

Через некоторое время сама американка также обратилась в суд Лос-Анджелеса с официальной просьбой снять с кинематографиста обвинения. С.ГЕЙМЕР пояснила свою просьбу тем, что следственные органы и обвинители, придав огласке детали дела, “нанесли ущерб ей, ее троим детям, мужу и матери”.

Также известно, что в 1997 году Р.ПОЛАНСКИ достиг соглашения с семьей пострадавшей девушки и выплатил компенсацию.