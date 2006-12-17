Мотоцикл толкнулся с КамАЗом - трое погибших

В г. Днепродзержинске водитель мотоцикла "ИЖ Ю5", с боковым прицепом по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ 54115" с полуприцепом, который двигался во встречном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате происшествия водитель и два пассажира мотоцикла, 1976 и 1978 годов рождения, погибли на месте происшествия .