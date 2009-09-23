У злостных неплательщиков штрафов будут изымать авто

Об изъятии автомобилей у злостных неплательщиков штрафов пишут сегодняшние «Факты». По новой инициативе МВД, у тех водителей, которые не оплатили 10 и больше штрафов, будут изымать авто и продавать его, чтобы компенсировать неуплату штрафов.

Законодатели на страницах газеты называют это решение незаконным, потому что арест можно вынести только на сумму штрафа плюс расходы на исполнительные действия. А водителям советуют штрафы Госавтоинспекции не игнорировать, а оспаривать в суде те постановления, которые они считают незаконными.

Должник сам имеет право указать, на какое свое имущество он просит обернуть штраф.

ICTV