В Херсонской области ВАЗ насмерть сбил 43-летнего мотоциклиста

В Верхнергачицком районе Херсонской области на дороге между селами Ушкалка и Бабино автомобиль «ВАЗ - 2109» под управлением 25-летнего водителя сбил 43-летнего мужчину, который стоял на дороге рядом со своим мотоциклом «Днепр».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ в Херсонской области.

Согласно сообщению, трагедия произошла около часа ночи 21 сентября. Пострадавший, житель с. Ушкалка, от полученных травм умер на месте ДТП.