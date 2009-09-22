В Херсонской области ВАЗ насмерть сбил 43-летнего мотоциклиста
13:57, 22 сентября 2009Разное
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Информация ГАИ
В Верхнергачицком районе Херсонской области на дороге между селами Ушкалка и Бабино автомобиль «ВАЗ - 2109» под управлением 25-летнего водителя сбил 43-летнего мужчину, который стоял на дороге рядом со своим мотоциклом «Днепр».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ в Херсонской области.
Согласно сообщению, трагедия произошла около часа ночи 21 сентября. Пострадавший, житель с. Ушкалка, от полученных травм умер на месте ДТП.
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