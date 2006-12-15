МЧС отрицает, что министр Шуфрич создал “чрезвычайную ситуацию”

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям вступилась за своего нового шефа - министра Нестора Шуфрича, который не смог назвать показатели радиационного фона в Киеве. 13 декабря, стараясь ответить на вопрос журналистов о радиации в столице, он попробовал назвать цифру в миллирентгенах, после чего журналисты отметили, что фон в Киеве определяется в микрорентгенах. А показатель радиационного фона в миллирентгенах означает ядерную катастрофу. Эта информация на сайте УНИАН давалась со ссылкой на Украинскую правду. Редакция получила письмо за подписью начальника пресс-службы МЧС полковника внутренней службы И.Кроля такого содержания: “Сообщаем Вам, что в официальных документах МЧС принято употреблять именно такую формулировку для письменной записи радиационного фона (в миллирентгенах. - Ред.). Никаких неточностей при ответе Министром Н.Шуфричем допущено не было”.

В действительности, радиационный фон в Киеве, по данным того же МЧС, составляет 12 микрорентген. То есть 0,000012 рентгена (12 миллионных рентгена). На сайте МЧС данные и в самом деле даны в миллирентгенах - 0,012 миллирентгена. Но 12 миллирентген, без нулей (12 тысячных рентгена) - это излишне большая доза, которая в тысячу раз превышает нынешний природный фон.