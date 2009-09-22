Герман заявляет, что заплатит Шкилю 33 гривны

Народный депутат, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН заявляет, что по решению суда заплатит народному депутату Андрею ШКИЛЮ (фракция Блока Юлии Тимошенко) 33 гривны.

Об этом А.ГЕРМАН сказала в эфире 5 канала, комментируя решение Шевченковского районного суда г. Киева.

Как сообщалось, 16 сентября 2009 года Шевченковский районный суд Киева постановил удовлетворить иск А.ШКИЛЯ к А.ГЕРМАН, а именно – признать сказанное ею недостоверной информацией, взыскать с нее за нанесенный моральный ущерб 33 гривны, а также обязать ответчицу опровергнуть клевету в эфире канала «Интер».

«Чем тратиться на адвоката и ходить по судам – если ШКИЛЬ оценил свою честь и достоинство в 33 гривны – то мне легче эти 33 гривны ему заплатить и не ходить в суд, и не платить за адвоката», – объяснила свою позицию А.ГЕРМАН.

«Вот так я, как прагматичный человек, разрешила эту ситуацию», – прибавила она.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября 2007 года в эфире программы "Свобода Савика Шустера" А.ГЕРМАН обвинила А.ШКИЛЯ, в том, что тот в «давние унсовские времена отправлял чужих детей стрелять в Абхазию”.

В связи с этим в конце 2007 года А.ШКИЛЬ обратился с соответствующим иском к А.ГЕРМАН в Шевченковский райсуд Киева. Однако за все время заседаний ответчица на них ни разу не появилась.

А.ШКИЛЬ заявил, что А.ГЕРМАН должна выполнить решение суда и принести ему извинения за данную клевету. Он объяснил, что его «полностью удовлетворит», если А.ГЕРМАН извинится перед ним в эфире подобной программы, которая в настоящее время есть на телеканале «Интер».