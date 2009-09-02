Во Франции запретили целоваться в детских садах

Школьникам приморского французского городка Гильвинек (департамент Финистер) не разрешают обмениваться при встрече поцелуями друг с другом и преподавателями, чтобы избежать распространения вируса A/H1N1, передает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

В Гильвинеке отмечено несколько случаев заболевания "новым гриппом". Одной из первых перестала обмениваться поцелуями со своими знакомыми мэр города Элен Танги. Сначала над ее бесконтактными жестами смеялись, "но потом поняли, и сегодня это стало очевидным".

По ее словам, инициатива запретить школьникам здороваться привычным для французов способом принадлежит директору детского сада. Директор считает, что нет никакого смысла в дополнительных мерах безопасности, если дети каждое утро будут обмениваться поцелуями друг с другом и с преподавателями.

Мэрия не принимала никакого дополнительного постановления - директоры двух детских садов и начальной школы города сами будут претворять в жизнь новые меры безопасности. Одна из них даже поручила учителям завести специальные коробочки, куда они будут складывать бумажные сердечки, которые заменят ученикам поцелуи.