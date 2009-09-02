В Херсоне погиб, упав с крыши детсада, ученик ПТУ
14:35, 02 сентября 2009Разное
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Еще один - в реанимации
В Херсоне 1 сентября двое учеников профессионально-технического учебного заведения упали с крыши заброшенного детского сада, в результате чего с тяжелыми травмами были доставлены в реанимацию.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Херсонской области.
Согласно сообщению, в реанимации один из двух пострадавших от полученных травм скончался, состояние второго – тяжелое.
При этом в пресс-службе милиции отметили, что о том, были ли пьяны подростки, будет известно лишь после экспертизы.
Как сообщил источник в управлении образования Херсона, оба парня были учениками Херсонского профессионального лицея связи и полиграфии.
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