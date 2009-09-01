Обезьяна помочилась на президента Замбии: резиденцию зачищают
17:44, 01 сентября 2009Разное
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Животных перевезут в парк
Президент Замбии Рупия БАНДА приказал вывести из территории своей резиденции обезьян.
Как передает Би-Би-Си, такое решение Р.БАНДА принял после того как одна из обезьян помочилась на него во время пресс-конференции.
Ожидается, что обезьян перевезут в пригородный парк замбийской столицы.
Между тем, Р.БАНДА в шутку заявил, что намерен подарить оскорбившую его обезьяну лидеру оппозиции.
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