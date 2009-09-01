Причиной лесных пожаров в Греции назвали осиное гнездо

Греческие следователи утверждают, что масштабные лесные пожары, произошедшие в период с 21 по 24 августа в афинских пригородах, начались из-за попытки местного крестьянина поджечь осиное гнездо.

По данным государственного телевидения, следствие пришло к выводу, что пожар начался на поле в деревне Грамматико к северо-востоку от Афин. На этом поле было найдено обгоревшее осиное гнездо, а рядом с ним - несколько пустых бутылок из-под горючей жидкости.

Хозяин поля на допросе заявил, что не поджигал осиное гнездо. Он также отрицал, что пожар начался именно из этого места. Вопрос о том, будут ли предъявлены крестьянину официальные обвинения, остается открытым. Имя подозреваемого не уточняется.

По последним данным, пожары уничтожили более 20 тысяч гектаров леса и повредили более 200 домов в Аттике, центральной греческой области. 24 августа, из-за угрозы распространения огня в восточных пригородах Афин началась массовая эвакуация людей.

Пожары были потушены только 24 августа. В борьбе с огнем участвовали около 500 греческих пожарных и около 300 военнослужащих. Помощь Греции в виде специалистов и техники оказали Россия, Франция, Италия, Австрия, Кипр и Турция.

Лента.ру