В двух округах Калифорнии объявлено чрезвычайное положение

Губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер объявил чрезвычайное положение в округах Лос-Анджелес и Монтерей, передает агентство Reuters. Причиной такого решения стали усилившие лесные пожары, охватившие территорию уже нескольких десятков квадратных километров и продолжающие распространяться дальше. Власти приказали эвакуироваться сотням жителям домов района Ла Канада, расположенного на северной окраине Лос-Анджелеса и владельцам многочисленных ранчо в окрестностях.

Несмотря на значительные усилия сотен пожарных расчетов, огонь не стихает. Кроме частных домов, под угрозой оказались здание лаборатории НАСА, занимающейся разработкой двигателей для космических аппаратов, а также несколько расположенных на горе Вилсон дорогостоящих передатчиков теле-, радиосигналов и также сигналов служб экстренного реагирования.

Пожары, охватывающие большую территорию американского штата Калифорнии - обычное явление для этих мест. Невысокий, полусухой кустарник, составляющий основную часть растительности этого штата, поля, покрытые высохшей травой, вместе с жаркой и ветреной погодой способствуют тому, что ежегодно в разных районах штата происходят сильные пожары, быстро распространяющиеся на значительные расстояния.

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