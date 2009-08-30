Горит национальный парк на Тисе

Загорелся старейший национальный парк Венгрии - Хортобадь, огнем охвачено более 15 гектаров, передает РИА "Новости" со ссылкой на независимое венгерское агентство.

Причина инцидента - возгорание сухой травы. На место ЧП прибыли пожарные расчеты из ближайших городов. Огонь пока не затронул населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от парка. Если пожар не удастся локализовать и потушить, то люди будут эвакуированы.

Хортобадь (Hortobagy) расположен к востоку от реки Тиса и занимает площадь более 800 кв. км. Это - крупнейшая природоохранная территория Венгрии. В 1999 году Хортобадь был включен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Символ парка - построенный в 1833 году над болотной топью знаменитый "Девятиарочный мост".