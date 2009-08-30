Литвин на богослужении в подземной церкви (фото)

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин во время богослужения, в Соледаре, в субботу, 29 августа. В этот день Владимир Литвин побывал в соляной шахте, принял участие в торжественном богослужении в подземной церкви, посетил подземный санаторий "Соляная симфония" на глубине 300 метров.

Фото Анастасии Сироткиной / POOL / УНИАН