C гепатитом А госпитализированы пятеро школьников
09:37, 09 декабря 2006Разное
545 0
Вероятная причина - гигиена в школе
В период с 1 по 6 декабря в больницы госпитализированы 5 учеников младших классов школы села Песочное Львовской области с предварительным диагнозом “вирусный гепатит А”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, диагноз заболевания подтвержден лабораторно. Течение болезни - легкой степени тяжести.
Предварительная причина заболевания - нарушение санитарно-гигиенического режима в школе.
Специалистами СЭС проводится комплекс санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий по недопущению массовой вспышки инфекционного заболевания.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС Украины во Львовской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter