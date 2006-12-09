C гепатитом А госпитализированы пятеро школьников

В период с 1 по 6 декабря в больницы госпитализированы 5 учеников младших классов школы села Песочное Львовской области с предварительным диагнозом “вирусный гепатит А”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, диагноз заболевания подтвержден лабораторно. Течение болезни - легкой степени тяжести.

Предварительная причина заболевания - нарушение санитарно-гигиенического режима в школе.

Специалистами СЭС проводится комплекс санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий по недопущению массовой вспышки инфекционного заболевания.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС Украины во Львовской области.