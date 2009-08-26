Сына экс-депутата Савицкого объявили в межгосударственный розыск
18:51, 26 августа 2009Разное
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За ДТП от 3 апреля, в котором погиб человек
Милиция объявила в межгосударственный розыск сына экс-депутата Валентина САВИЦКОГО Александра по обвинению в совершении ДТП, во время которого погиб человек.
Об этом УНИАН сообщили в МВД Украины.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля 2008 года 23-летний А.САВИЦКИЙ, находясь за рулем автомобиля «Лексус», на углу Столичного шоссе и проспекта Науки, проигнорировав запрещающий сигнал для проезда, совершил столкновение с автомобилями «Шевроле» и «Дэу», в результате чего пассажирка «Шевроле» погибла.
9 августа по решению суда он был объявлен в розыск.
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