Сына экс-депутата Савицкого объявили в межгосударственный розыск

Милиция объявила в межгосударственный розыск сына экс-депутата Валентина САВИЦКОГО Александра по обвинению в совершении ДТП, во время которого погиб человек.

Об этом УНИАН сообщили в МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля 2008 года 23-летний А.САВИЦКИЙ, находясь за рулем автомобиля «Лексус», на углу Столичного шоссе и проспекта Науки, проигнорировав запрещающий сигнал для проезда, совершил столкновение с автомобилями «Шевроле» и «Дэу», в результате чего пассажирка «Шевроле» погибла.

9 августа по решению суда он был объявлен в розыск.