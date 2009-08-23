Ющенко, Тимошенко, Литвин в Художественном арсенале (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, политические, культурные и общественные деятели Украины принял участие в торжественной церемонии открытия первой выставочной экспозиции, которая будет проходить в культурно-художественном и музейном комплексе «Художественный арсенал».

Выставка, которая получила название «Из глубин…», посвящена украинской скульптуре.

В своем слове по случаю открытия экспозиции Президент выразил убеждение, что «Художественный арсенал» станет воплощением лучшего духовного мира, который создала украинская нация.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что площадь этого музейного комплекса составляет свыше 57 тысяч квадратных метров что больше площади Лувра и Эрмитажа, а также всех вместе взятых музеев Киева.

«Я приятно поражен, что здесь с нами Председатель Верховной Рады и премьер-министр, и секретарь СНБО, я думаю, что почти все министры, вице-премьеры, много представителей региональной и киевской власти», - сказал Президент, подчеркнув, что «этим мы хотим сказать: уважаемая власть, уважаемые чиновники, это – панукраинский, это общенациональный проект».

В.ЮЩЕНКО также выразил благодарность всем, кто принимает участие в создании и развитии «Художественного арсенала»: музейникам, деятелям культуры и искусств, меценатам, строителям.

По мнению В.ЮЩЕНКО, этот культурно-художественный и музейный комплекс в будущем должен быть назван именем гетмана Ивана Мазепы.

«Пусть эта первая выставка станет счастливой дорогой для этого общенационального, уникального, амбициозного для Украины и нации проекта», - сказал Президент.

Фото Александра Прокопенко /POOL / УНИАН