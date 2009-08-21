Судно с испорченным мясом покинуло Одесский порт

Сегодня, 21 августа, примерно в 16.00 судно «Берикс» покинуло Одесский морской торговый порт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, 20 августа т.г. ремонт на судне был полностью завершен. В тот же вечер теплоход был предъявлен Регистру морского судоходства и получил документы на право выхода в море. Судно было отремонтировано точно в срок, установленный комиссией Минтранса – за 20 дней.

По словам начальника Одесского порта Николая ПАВЛЮКА, ремонт судна «Берикс» обошелся порту в почти 600 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, теплоход «Берикс» под украинским флагом в конце 2008 года вышел из порта Поти (Грузия) с грузом неликвидной птицы, свинины и крольчатины (около 200 тонн). По информации судовладельца, мясо везли на утилизацию в Россию. Однако из-за технических неполадок судно не вышло из Черного моря. Ни один из украинских портов не дал разрешения на заход «Берикса» в акваторию, поскольку это запрещено действующими в Украине санитарными нормами. Тем не менее судно пыталось стать на якорь в портах Николаева, Керчи, Ильичевска. Последним перед Одессой был порт «Южный», при этом в июле капитан «Берикса» уже в ультимативной форме требовал снять с судна четырех членов экипажа (на борту находились 12 членов экипажа – граждан Украины).

В начале июля 2009 года судно «Берикс» осмотрела инспекция Государственного портового надзора морского торгового порта «Южный». По результатам досмотра судно признано непригодным для плавания и таким, которое может быть доставлено к месту проведения ремонта лишь при помощи буксира.

31 июля 2009 года судно было поставлено к причалу «Судоверфь-Украина» Одесского порта, где производился его ремонт. Мясо на борту находилось в замороженном состоянии, трюмы опломбированы.