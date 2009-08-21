Трансляция футбольных матчей будет бесплатной

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер объявила в четверг вечером о начале уже с пятницы бесплатной трансляции футбольных матчей на государственном телевидении.

Аргентинские СМИ единодушно назвали этот день "историческим". До сих пор подавляющее большинство встреч транслировалось по платным кабельным каналам, к тому же за доступ к самым интересным играм взималась дополнительная плата.

"Правительство ставило перед собой задачу сделать доступным просмотр футбольных матчей для всех аргентинцев. Сегодня эта цель достигнута", - заявила президент на торжественной церемонии в спорткомплексе Эсейса (Ezeiza), где тренируется национальная сборная.

В соответствие с официально утвержденным договором, за право трансляции матчей на госТВ правительство заплатит 155 миллионов долларов в год.

"Речь идет не о субсидии, а о содействии. Футбол сам по себе чрезвычайно прибыльный бизнес. Доходы от рекламы не только компенсируют затраты государства, но и превысят их. Половина этих дополнительных доходов будет направлена на развитие национального олимпийского движения", - уточнила Кристина Киршнер.

В мероприятии в спорткомплексе Эсейса участвовали несколько сотен спортивных функционеров, в том числе тренер сборной по футболу Диего Марадона.

Финансовый кризис в национальном футболе привел к переносу на неделю открытия очередного сезона, который должен был стартовать 14 августа. Долг отдельных клубов перед государственной налоговой службой составлял десятки миллионов долларов, не выплачивалась зарплата игрокам.

РИА "Новости"