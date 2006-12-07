Сильнейшая за 30 лет вспышка на Солнце вызвала магнитную бурю

Российские ученые из Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн сообщили о начале магнитной бури. В ближайшие сутки ожидается повышенная геомагнитная активность и периоды малой магнитной бури, а 9 декабря вероятно дальнейшее ухудшение геомагнитной обстановки, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией института Анатолия Белова.

Во вторник была зарегистрирована рекордная вспышка на Солнце в минимуме его активности. "За 30 лет регулярных рентгеновских наблюдений Солнца таких мощных вспышек набралось всего два с половиной десятка, и никогда ранее они не наблюдались в минимуме солнечной активности", - констатировал Белов.

Ранее он объяснял, что возмущение геомагнитной активности связано не только с вспышками на Солнце. "К магнитным бурям могут привести две причины - связанный со вспышками выброс вещества и высокоскоростные потоки частиц из больших коронарных дыр", - пояснил Белов. Причем в первом случае происходят самые большие бури, а малые и средние обычно порождает вторая причина.

По мнению ученых, малые магнитные бури оказывают более негативное воздействие на организм человека, чем сильные, которые наносят вред электронике. Нарушение сна и работоспособности, а также раздражительность и нервозность могут почувствовать даже совершенно здоровые люди, предупреждают медики. В такие дни они советуют всем, особенно метеочувствительным гражданам, четко соблюдать режим дня, не перенапрягаться и выделять побольше времени на отдых.

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