Теннисистам запретили пользоваться мобильными телефонами

Международная теннисная федерация (ITF) напомнила теннисистам о своем запрете на использование электронных устройств, в первую очередь мобильных телефонов и портативных компьютеров, на корте.

Американский теннисист Джастин Гимельстоб во время своего матча на турнире в Стэндфорде сделал фотографии на мобильный телефон и выложил их на популярном социальном ресурсе Twitter. Его соотечественница Серена Уильямс - также активный блоггер на Twitter - доставала свой телефон в перерывах во время выставочного матча с Мартиной Навратиловой в Торонто.

Официальное напоминание ITF теннисистам о запрете направлено на то, чтобы спортсмены не распространяли через интернет инсайдерскую информацию, которая может быть использована клиентами букмекерских контор.

При этом Федерация не имеет ничего против популярных социальных сетей, посредством которых теннисисты сообщают своим болельщикам последние новости своей жизни.

Среди самых активных пользователей Twitter, кроме Серены Уильямс, замечены ее старшая сестра Винус, а также Энди Роддик и Энди Мюррей. Роджер Федерер на своем аккаунте в Facebook общается с болельщиками. Несколько дней назад первая ракетка мира выложил там фотографии своих дочерей. Рафаэль Надаль тоже предпочитает общаться с фанатами через Facebook.

РИА "Новости"