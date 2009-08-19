В столкновения легкового автомобиля с трактором погибли три человека

В Волынской области вследствие столкновения легкового автомобиля с трактором погибли три молодых человека.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Волынской области, ночью на автотрассе в селе Коцурі Любомльского района 29-летний водитель автомобиля „Фольксваген Т-4” не выдержал безопасную скорость движения и дистанцию, вследствие чего совершил столкновение с трактором. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое пассажиров, молодые мужчины 18 и 25 лет, получили смертельные травмы. Водитель трактора госпитализирован.