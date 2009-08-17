200 гастарбайтеров поселились табором в подмосковном лесу

Гастарбайтеры, потерявшие работу, уходят жить в лес. Вьетнамский палаточный городок накануне был обнаружен в Малаховском лесничестве, в Подмосковье. Под открытым небом жили 200 "партизан". Вьетнамцев случайно обнаружил лесник.

"Это настоящий лагерь, человек двести. Они оккупировали лес, разбили там палатки и поставили часовых", - рассказал корреспонденту РИА Новости инспектор Малаховского лесничества Сергей Маслов.

Лесник с такими претендентами на ПМЖ столкнулся впервые. Сергей говорит, что лагерь разбивался на группы: женщины и дети - внутри поселения, мужчины - по периметру. Полевая кухня была у каждого своя. Ели рис и "китайскую" лапшу".

Приехавшие милиционеры выяснили, что раньше вьетнамцы жили в соседнем посёлке, где находился нелегальный швейный цех. Но из-за закрытия Черкизовского рынка в Москве 200 человек остались без денег. И были вынуждены уйти в лес.

Все жители палаточного лагеря сейчас в милиции. А лесники тем временем прочёсывают соседние территории. По данным милиционеров, в Подмосковье на Черкизовский рынок работали несколько нелегальных фабрик, так что "партизан" в подмосковных лесах может быть и больше.