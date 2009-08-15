На въезде в Крым установили систему регистрации автотранспорта

Автоматическая система регистрации автотранспорта, въезжающего на территорию крымского полуострова, начала работать на Чонгарском перешейке.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Совета министров автономии, на базе Крымского курортно-туристического агентства установлена видеокамера и работает программа «Автоинспектор», c помощью которой производится регистрация автотранспорта и подсчет объема автопотока.

«Камера работает в течение светового дня. В настоящее время идет работа по обустройству дополнительного освещения трассы, что позволит обеспечить круглосуточную работу системы видеонаблюдения», - отметили в пресс-службе.

Фиксация заезда и выезда автотранспорта позволит обеспечить безопасность потенциальным туристам, въезжающим в Крым, и облегчит поиск угнанных машин, считают в Госавтоинспекции автономии.

«Установленная видеокамера зафиксировала прохождение около 300 автомобилей в течение часа», - добавили в пресс-службе Совета министров автономии.

В дальнейшем такие системы видеонаблюдения планируют установить в Армянске.