В Крыму погибла девочка из Москвы
12:04, 15 августа 2009Разное
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Трагедия на волейбольной площадке
Девочка из Москвы погибла в результате падения на нее волейбольной судейской вышки в восточном Крыму.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в автономии, информация о несчастном случае в поселке Героевское (Керчь) поступила к спасателям вчера во второй половине дня.
Ребенок, 2001 года рождения, играл с другими детьми на волейбольной площадке. На девочку упала судейская вышка и ударила ее. Ребенок погиб. Тело передано судмедэкспертам. Ведется следствие.
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