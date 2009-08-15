В Крыму погибла девочка из Москвы

Девочка из Москвы погибла в результате падения на нее волейбольной судейской вышки в восточном Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в автономии, информация о несчастном случае в поселке Героевское (Керчь) поступила к спасателям вчера во второй половине дня.

Ребенок, 2001 года рождения, играл с другими детьми на волейбольной площадке. На девочку упала судейская вышка и ударила ее. Ребенок погиб. Тело передано судмедэкспертам. Ведется следствие.