BMW выехал на встречную: двое погибших, четверо раненых

В селе Двирец Житомирского района Житомирской области, на 15 километре автодороги Житомир - Могилев-Подольский, водитель автомобиля „BMW” выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом „Setra” частной фирмы „Сорелекс-Тур” из Республики Молдова и двумя легковыми автомобилями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, еще 4, из них 1 ребенок, с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские заведения Житомира. Правоохранительные органы проводят расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 111 ДТП, в которых погибли 11 человек и травмированы 142 человека.