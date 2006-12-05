Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утверждает, что богатые киевляне «мечтают» платить по новым тарифам.

Как передает корреспондент УНИАН, так он ответил сегодня на вопрос журналистов, какие меры будут применяться к жителям столицы в случае, если они откажутся платить по новым тарифам.

«Те миллионеры, которые не заплатят, буду иметь дело со мной. А я буду разговаривать с ними на том языке, который им будет понятен. Придется платить. К тому же они хотят это сделать, они добрые. У них полно денег. Они мечтают это сделать», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что «те люди, которые нуждаются в помощи, для них повышения тарифов не существует».

В принципе, по его словам, жестких мер, например выселение, городские власти не предусматривают.

«Никаких репрессий никто от меня не дождется. Я не дам никого выселять из квартиры. Я полностью контролирую этот процесс», - подчеркнул мэр, добавив, что с каждым киевлянином планируется просто «говорить по душам».