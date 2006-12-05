Богатые киевляне «мечтают» платить по новым тарифам
Версия от Леонида Черновецкого
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утверждает, что богатые киевляне «мечтают» платить по новым тарифам.
Как передает корреспондент УНИАН, так он ответил сегодня на вопрос журналистов, какие меры будут применяться к жителям столицы в случае, если они откажутся платить по новым тарифам.
«Те миллионеры, которые не заплатят, буду иметь дело со мной. А я буду разговаривать с ними на том языке, который им будет понятен. Придется платить. К тому же они хотят это сделать, они добрые. У них полно денег. Они мечтают это сделать», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что «те люди, которые нуждаются в помощи, для них повышения тарифов не существует».
В принципе, по его словам, жестких мер, например выселение, городские власти не предусматривают.
«Никаких репрессий никто от меня не дождется. Я не дам никого выселять из квартиры. Я полностью контролирую этот процесс», - подчеркнул мэр, добавив, что с каждым киевлянином планируется просто «говорить по душам».