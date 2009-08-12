Москва подталкивает Ющенко к отзыву Грищенко?

Мнение

Московская газета «Газета» (www.gzt.ru) со ссылкой на одного из украинских дипломатов в российской столице сообщила, что президент Украины может отозвать своего посла из РФ. Газета цитирует дипломата: «Несмотря на заявления помощника президента РФ Сергея Приходько о том, что высказывания российского главы государства не означают замораживания или разрыва дипотношений, мы ожидаем, что если нет московского посла на Украине, то на такой же неопределенный срок может исчезнуть и киевский из России»

Мы можем предположить, что если Виктор Ющенко примет такое решение, это будет означать начало труднопредсказуемой политической эскалации между Кремлем и Банковой, которая взорвет все постсоветское пространство. Учитывая, что у России не осталось друзей в ближайшем окружении, свои претензии Москве могут предъявить все столицы СНГ. Это станет поводом для внутрироссийского сепаратизма. Ведь многие (Башкирия, Чечня, Татарстан) в России спят и видят как максимально дистанцироваться от Москвы и иметь свои министерства иностранных дел.

Похоже, что Виктор Ющенко может пойти на такой жесткий шаг, учитывая начавшуюся в Украине компанию по выборам президента Украины. Ряд экспертов отмечают, что открытое послание Дмитрия Медведева сыграло на руку именно Виктору Ющенко, а не ныне, если не популярным претендентам на президентское кресло в Украине, то давно уверовавшим, что именно они будут следующим первым чиновником Украины.

Следует подчеркнуть, что агрессивные эскапады российского президента уже сегодня стали мощным мобилизующим фактором не только для украинского обывателя, но и для большинства украинской элиты. Во всяком случае, никто из мало-мальски заметных фигур украинского политикума, кроме Виктора Януковича, не согласился с Дмитрием Медведевым. Более того, Вера Ульянченко, глава президентской администрации подчеркнула, что российский президент задел не Виктора Ющенко, а «украинское государства и украинский народ».

Виктор Ющенко может максимально использовать «помощь» своего российского коллеги. Вполне возможно, что в недрах его администрации уже готовится воззвание «Украинское Отечество в опасности», в котором будет объявлены (в связи с угрозами России) сворачивание демократии в стране, контроль за СМИ, повышение уровней боеготовности всех силовых структур и еще десятки и сотни решений, которые приведут к изменению политического режима в Украине.

В таких условиях выборы президента можно перенести на любой срок, так как именно президент Украины согласно Конституции имеет право объявлять в стране чрезвычайное положение и принимать меры, которые «построят» его политических противников, и заставит большой бизнес и капитал работать в условиях кризиса. Другими словами, Виктор Ющенко может остаться президентом Украины (используя слова из открытого письма Дмитрия Медведева) «на неопределенный срок».

Виктор Тимошенко, журналист, Москва