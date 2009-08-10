В Херсонской области за выходные в ДТП погибли 11 человек

В Херсонской области в выходные в дорожно-транспортных происшествиях погибли 10 человек, еще четверо - травмированы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, в частности, в субботу, 8 августа, произошло ДТП в 05.30 в Нововоронцовском районе на 41 километре автодороги Марьянское – Берислав. Водитель “Mitsubishi“ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с “Daewoo“, который двигался во встречном направлении.

Кроме того, в 17.00 в Скадовском районе на 63 километре а/д Херсон – Джанкой водитель “Nissan”, житель Витебска (Беларусь), проявил невнимательность, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с “КамАЗом“, после чего “Nissan“ совершил столкновение еще с “Hyundai“. В этих авариях погибли семь человек и еще два человека травмированы.

В воскресенье, 9 августа, в 22.30 на автотрассе Горностаевка – Славное водитель “Mitsubishi” не избрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на правую по направлению движения обочину и совершил наезд на дерево. В тот же день в 08.30 на 26 километре трассы Очаковское – Алексеевка 54-летний водитель “КамАЗ” не избрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

В указанных ДТП, произошедших 9 августа, погибли четыре человека, еще один травмирован.