Под окнами словно бои прошли. Куда жаловаться на дороги?

Я начал считать, сколько же выбоин нужно объехать, чтобы приблизиться к моему дому на Оболони. Насчитал 21 яму, которые напоминают воронки после взрывов снарядов... Мнение

Заезжаю на машине во двор своего дома на Оболони в Киеве. Ехать нужно осторожно. Во-первых, дворовая дорога мимо нашего и соседнего дома довольно загружена – проезжают автомобили жителей района. Во-вторых, порядочное количество машин припарковано на обочине. А главное, сама дорогf – словно после войны.

Как-то из любопытства я стал считать, сколько же выбоин нужно объехать, чтобы приблизиться к дому со стороны улицы Северной. Всего насчитал 21 яму, которые очень напоминают воронки после взрывов снарядов. Мелких дыр в покрытии, которые можно проехать без последствий для ходовой, я не считал.

А еще 2–3 года назад выбоины, которые тоже появлялись регулярно, все же время от времени прикрывали асфальтом.

...Приехав домой, нашел бумажку с записью: «С-20123». Это – волшебный код, который я сохранил после обращения в Киевскую государственную администрацию. Жалобу на покрытие оставил на «горячей линии», с помощью которой мэр составляет список добрых дел для киевлян. Вот и я приобщился. Думаю, нужно помочь мэру улучшить Киев. Тем более что его, мэрова служба, сама предложила. Вот как это было.

Первый заместитель председателя КГГА Денис Басс заявил, что Киевская городская государственная администрация будет ремонтировать дороги на протяжении трех суток. Ну, думаю, наконец. Не две же дороги в Киеве – Крещатик да проспект Победы, думаю. А у нас проезд – ого-го! – не в каждом карпатском селе такие ямы есть!

2 июня позвонил по телефону в мэрию, после того сразу на всякий случай набрал еще и Киевавтодор, думаю, тоже пожалуюсь. Не вышло – их такие вопросы, оказывается, не интересуют. Это мол, не дорога, а потому – прерогатива жэка.

Звонить по телефону в жилищную контору не стал за нехваткой времени. Думаю, мэрия сама с ними разберется.

И вот недавно возвращаюсь из отпуска. И что? Водитель поймет – ямки без своевременного латания становятся ямами, а ямы – ямищами...

29 июля набрал номер, куда жалуются, 1551. Вежливая девушка нашла мою жалобу и... предложила зарегистрировать ее во второй раз. Оказывается, жэк №511, обслуживающий эту территорию, 17 июля дал мэрии ответ: «Невозможно выполнить в связи с отсутствием финансирования».

Я глуповато улыбался девушке в трубку и.... молчал.

Она переспросила, будем ли повторно подавать жалобу, потому что «ни вас, ни нас такая ситуация не устраивает...»

Я положил трубку. Если их “не устраивает”, и все равно ничего не делается, то что даст моя повторная или переповторная жалоба?

Дмитрий Стаховский, Киев