На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус
09:48, 28 июля 2009Разное
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Травмированы пять человек
В Житомирской области на автодороге Киев-Чоп водитель автомобиля Renault Magnum, двигаясь в направлении Житомира, не избрал безопасную скорость и дистанцию и совершил столкновение с микроавтобусом Peugeot, который двигался впереди в попутном направлении.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, после столкновения микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где перевернулся.
В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения.
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