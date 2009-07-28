На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус

В Житомирской области на автодороге Киев-Чоп водитель автомобиля Renault Magnum, двигаясь в направлении Житомира, не избрал безопасную скорость и дистанцию и совершил столкновение с микроавтобусом Peugeot, который двигался впереди в попутном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, после столкновения микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где перевернулся.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения.