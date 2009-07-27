Река Каланчак оказалась под угрозой исчезновения

Река Каланчак (Каланчакский район Херсонской области) находится под угрозой исчезновения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонского областного управления экологии.

Согласно сообщению, угрозу для водоема представляют две дамбы, построенные на реке еще во времена СССР неподалеку от села Приморское Скадовского района.

По данным управления экологии, сейчас на этом месте ведет свое хозяйство частная агрофирма, которая использует дамбы при разведении рыбы.

В то же время, как отмечают экологи, современные климатические условия, отсутствие бюджетного финансирования на обновление старых очистных сооружений и подпитку водой делают невозможным дальнейшее полноценное существование реки. Летом река либо пересыхает, либо в ней застаивается вода.

«Эксперты опасаются, что через несколько лет водоем может полностью пересохнуть, а поселок Каланчак остаться без основного водного источника», — отметили экологи.