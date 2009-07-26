Ребенка с отцом унесло на матраце на 5 километров от берега

Крымские спасатели оказали помощь отцу с ребенком, которых на надувном матраце унесло на пять километров от берега в северном направлении Каркинитского залива.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС, отец бросился спасать ребенка (2004 года рождения), которого на матраце уносило от берега.

В операции по спасению также были задействованы три моторные лодки. При доставке потерпевших на берег ребенку, который наглотался воды и находился в тяжелом состоянии, оказали первую медицинскую помощь.

Спасенных отправили в приемный покой больницы. «После осмотра врачами ребенка перевели в реанимационное отделение. Состояние здоровья отца - удовлетворительное, от госпитализации он отказался», - отметили в МЧС.