ГАИ упростила порядок регистрации временных талонов

Департамент Госавтоинспекции МВД Украины принял решение об упрощении порядка оформления в регистрационных подразделениях ГАИ временных регистрационных талонов на право управления транспортными средствами по заявлениям владельцев и уменьшении стоимости таких операций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД, решения приняты в связи с внесением изменений в действующие нормативно-правовые акты, которые касаются порядка оформления документов на право эксплуатации транспортных средств, и с учетом обращений граждан.

Отныне стоимость получения такого талона не превышает 75 грн., включая непосредственно стоимость талона, услуги за осмотр транспортного средства (11 грн.) и оформление регистрационных документов (15 грн.). При этом экспертное исследование транспортных средств проводится лишь в случаях установления явных признаков изменения, уничтожения или фальсификации идентификационных номеров агрегатов.

Данные требования доведены до работников всех подчиненных подразделений.