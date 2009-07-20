"Мотокросс Евронаций" впервые может пройти в Украине

На мототрассе в Черновцах в сентябре пройдет командный чемпионат Европы “Мотокросс Евронаций-2009”, в котором примут участие 25 спортсменов из европейских стран. Соревнования такого уровня впервые проводятся в Украине и в Восточной Европе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, о подготовке и проведении международных соревнований по мотокроссу шла речь на первом заседании организационного комитета под председательством главы Черновицкой ОГА Владимира КУЛИША.

По словам губернатора Буковины, "такое серьезное событие - это возможность показать область с лучшей стороны на международном уровне и поддержать экономику края".

По словам организаторов международных соревнований, на протяжении ближайшего месяца необходимо обустроить подъездные пути, площадки для парковки, медицинские пункты со всем необходимым оборудованием и др.

Квалификационно-оценочная комиссия, которая будет оценивать качество подготовки к "Мотокроссу Евронаций-2009", приедет на Буковину 21 августа. До этого времени все работы должны быть завершены.