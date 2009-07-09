Тимошенко сменила директора Одесской оперы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО по предложению коллектива Одесского национального академического театра оперы и балета назначила народного артиста Украины, профессора Одесской государственной музыкальной академии им. А.Неждановой Анатолия ДУДУ новым исполняющим обязанности директора театра.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, бывший руководитель театра Сергей ПРОСКУРНЯ будет переведен на другую работу.

Ю.ТИМОШЕНКО приняла такое решение по результатам встречи с представителями коллектива Одесского национального академического театра оперы и балета по их просьбе. Представители коллектива просили премьер-министра вмешаться в ситуацию в Одесском национальном академическом театре оперы и балета и назначить руководителем театра человека, который пользуется авторитетом в коллективе, имеет музыкальное образование и признание аудитории.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО дала распоряжение Министерству финансов о финансировании Одесского национального академического театра оперы и балета согласно статусу - национальный.

Глава правительства во время встречи с представителями коллектива Одесского национального академического театра оперы и балета подчеркнула, что все правительственные чиновники болеют за то, чтобы театр нормально работал. “Когда я услышала обо всех этих проблемах, я просто вспомнила, что вашей “Кармен” восторгается весь мир и нужно что-то сделать, чтобы вы и в дальнейшем спокойно эту работу делали”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Новоназначенный и.о. руководителя театра А.ДУДА и его коллеги поблагодарили за понимание и быстрое решение проблемы и пообещали как можно скорее обновить репертуар театра, чтобы достойно встретить 200-летие Одесского национального академического театра оперы и балета, которое будут праздновать в следующем году, отметили в Кабмине.