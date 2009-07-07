В Харькове пьяный водитель выехал на встречную: пятеро травмированных

В Харькове водитель автомобиля Daewoo Lanos, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Opel Astra и Volkswagen-Transporter, двигавшимися во встречном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Daewoo, а также водитель автомобиля Volkswagen и двое пассажиров Opel с телесными повреждениями госпитализированы.