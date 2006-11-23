Львовский цирк “заминировал” фанат Аллы Пугачевой

Сегодняшнее сообщение о заминировании помещения Львовского цирка, которое в 19.40 поступило по телефону в оперативную службу “02” от неизвестного гражданина, не подтвердилось.

Как передает корреспондент УНИАН, стражи порядка и работники охраны организаторов концерта российской поп-звезды Аллы ПУГАЧЕВОЙ, концерт которой сейчас проходит в помещении цирка, отказываются официально давать какие-либо комментарии.

Как удалось узнать корреспонденту УНИАН от источников в правоохранительных органах и МЧС, работники взрыво-технической службы, прибывшие на место происшествия, во время обследования помещения цирка взрывного устройства не обнаружили. Эвакуация людей из помещения цирка не проводилась, А.ПУГАЧЕВА продолжает концертную программу.

На концерте А.ПУГАЧЕВОЙ аншлаг, возле цирка - около 150 желающих попасть на концерт, которым не хватило билетов.

По предположению источников, анонимное сообщение о заминировании цирка сделал фанат певицы, который не смог попасть на ее выступление и таким образом пытался сорвать концерт.

Работники правоохранительных органов проводят мероприятия по установлению личности анонима.