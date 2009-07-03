Водители принялись подсчитывать, сколько можно будет выпить за рулем

Введение украинской ГАИ минимально допустимой нормы алкоголя в крови и в дыхании водителей приведет к распространению пьянства за рулем. Так реагируют на соответствующие планы милиции автомобилисты.

Границей концентрации алкоголя в крови водителей начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей Коломиец назвал 0,3 промилле в парах выдоха и 0,5 – в крови. Он аргументировал новую инициативу тем, что по мировым стандартам 0,2 промилле алкоголя в дыхании считается «биологическим порогом, который может быть связан с физическим состоянием человека».

Между тем украинские водители принялись подсчитывать, сколько пива и водки будет разрешено употреблять за рулем. Против инициативы ГАИ выступает министерство здравоохранения, которое обещает объяснить свою позицию в ближайшее время. А вот опрошенные на улицах Киева автолюбители не исключили, что отмена запрета на употребление алкоголя повлечет увеличение количества нетрезвых за рулем, усилит коррупцию автоинспекторов и окончательно узаконит безответственность властьимущих, которые и так любят садиться за руль "под мухой".

Немецкая волна