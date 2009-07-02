В киевском заливе утонула 11-летняя девочка

В Киеве в заливе Собачье устье вчера, 1 июля, утонула 11-летняя девочка.

Как сообщает пресс-служба пожарно-спасательной службы Киева, трагедия произошла около 14.00.

Мужчина, взяв с собой дочку и соседскую девочку, пошел на пляж. Он не заметил, как одна из девочек нырнула и исчезла под водой. То, что нет подруги, заметила его дочь, которая купалась рядом. Она сразу начала кричать и звать на помощь. Люди, отдыхавшие рядом, бросились на поиски девочки. Сам мужчина плавать не умел. Он вызвал спасателей и скорую. Тем временем тело девочки на поверхность вытащил неизвестный.