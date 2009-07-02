Киевский памятник Ленину не относится к культурным ценностям ЮНЕСКО
Есть София, Лавра, Львов, а Ленина нет
Поврежденный в центре Киева памятник Ленину не входит в перечень культурных ценностей ЮНЕСКО.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте ЮНЕСКО, в данный перечень от Украины включены следующие объекты: Софийский собор, Киево-Печерская лавра, архитектурный ансамбль исторического центра Львова, геодезическая арка Струве, буковые леса Карпат.
Как сообщалось 30 июня члены праворадикальной националистической организации повредили памятник Ленину в центре Киева. По данным правоохранительных органов, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В то же время в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве не исключили, что дело будет переквалифицировано по статье, предусматривающей более строгое наказание, ввиду того, что памятник занесен в перечень культурных ценностей ЮНЕСКО.