Киевский памятник Ленину не относится к культурным ценностям ЮНЕСКО

Поврежденный в центре Киева памятник Ленину не входит в перечень культурных ценностей ЮНЕСКО.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ЮНЕСКО, в данный перечень от Украины включены следующие объекты: Софийский собор, Киево-Печерская лавра, архитектурный ансамбль исторического центра Львова, геодезическая арка Струве, буковые леса Карпат.

Как сообщалось 30 июня члены праворадикальной националистической организации повредили памятник Ленину в центре Киева. По данным правоохранительных органов, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве не исключили, что дело будет переквалифицировано по статье, предусматривающей более строгое наказание, ввиду того, что памятник занесен в перечень культурных ценностей ЮНЕСКО.