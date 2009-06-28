В Риме обнаружены останки апостола Павла

Останки апостола Павла обнаружены в Риме.

Об этом, как передает Газета.ru, сообщил папа римский Бенедикт XVI. Понтифик рассказал, что впервые в истории недавно было проведено научное исследование саркофага, находящегося под алтарем римского храма, полное название которого - собор Святого Павла за городскими стенами.

По словам папы, в саркофаге были обнаружены фрагменты человеческих костей, относящихся к I-II веку нашей эры.

«Это, похоже, подтверждает единодушную и бесспорную традицию, согласно которой речь идет об останках апостола Павла», - заявил Бенедикт XVI на церемонии по случаю завершения торжеств, связанных с 2000-летием святого Павла.

«В саркофаге, никогда ранее не открывавшемся на протяжении веков, было проделано малейшее отверстие для введения зонда, посредством которого были обнаружены следы драгоценной льняной ткани, окрашенной в пурпурный цвет, пластина из чистого золота и ткань голубого цвета с волокнами льна. Было также обнаружено присутствие красного ладана, а также белковых и известковых соединений», - сообщил понтифик.

«Кроме того, были найдены мельчайшие фрагменты костей, который были подвергнуты исследованию с использованием углерода-14 экспертами, не знавшими об их происхождении. Согласно результатам, они принадлежат человеку, жившему между I и II веком», - сказал Бенедикт XVI.

«Все это наполняет нашу душу глубокими чувствами», - подчеркнул глава Римско-католической церкви.