Речной патруль МЧС спас на Днепре трех молодых людей
18:21, 28 июня 2009Разное
709 0
Упали в воду с прогулочной лодки
В Киеве специалисты столичного Речного координационного аварийно-спасательного центра МЧС на водных объектах на катере «UMS-600» во время патрулирования акватории пляжей спасли трех молодых людей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на Днепре были спасены двое 19-летних ребят и 18-летняя девушка, все киевляне, которые упали в воду с прогулочной лодки.
Состояние пострадавших удовлетворительно, в медицинской помощи они не нуждались.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter