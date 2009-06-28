Речной патруль МЧС спас на Днепре трех молодых людей

В Киеве специалисты столичного Речного координационного аварийно-спасательного центра МЧС на водных объектах на катере «UMS-600» во время патрулирования акватории пляжей спасли трех молодых людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на Днепре были спасены двое 19-летних ребят и 18-летняя девушка, все киевляне, которые упали в воду с прогулочной лодки.

Состояние пострадавших удовлетворительно, в медицинской помощи они не нуждались.